В Риге виновником ДТП стал водитель возрастом 100 лет

Водитель не заметил, что совершил ДТП и собирался продолжить движение

В столице Латвии Риге сотрудники полиции стали свидетелями ДТП, виновником которого стал местный житель, которому исполнилось 100 лет.

Сотрудники увидели, что водитель Mazda протаранил автомобиль Mercedes-Benz, передает Delfi.

Отмечается, что водитель не заметил аварию и собирался ехать дальше.

"В минувшую субботу во время патрулирования Пардаугавы сотрудники полиции заметили, что автомобиль Mazda, совершая движение задним ходом, въехал в припаркованный Mercedes-Benz", - сообщили в полиции.

Напомним, 14 мая на Днепровской набережной в Киеве мужчина за рулем Toyota FJ врезался в здание пиццерии Positano (ТЦ Silver Breeze).

Мужчина покинул место происшествия, оставив в машине свою жену и детей.

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