В Киеве пьяный водитель устроил ДТП и сбежал, оставив жену и двоих детей

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Жену и детей виновника ДТП госпитализировали
Фото: Информатор

Жену и детей виновника ДТП госпитализировали

В понедельник, 14 мая, на Днепровской набережной в Киеве мужчина за рулем Toyota FJ врезался в здание пиццерии Positano (ТЦ Silver Breeze).

Как сообщает Информатор, на момент ДТП, кроме самого водителя, в автомобиле находились также его жена и двое маленьких детей.

При этом отмечается, что сам виновник аварии с места происшествия сбежал, оставив своих родных в разбитой машине.

"Пострадавшие остались в машине, их госпитализировали с травмами и ушибами. По словам супруги водителя, мужчина был пьян. Его личность установлена. Сбежавшего разыскивают правоохранители", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный судья устроил ДТП и пытался скрыться в машине скорой помощи.

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