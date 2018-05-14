Обнародовано видео ДТП в Киеве, виновник которого оставил в разбитой машине жену и детей

Врезавшись в здание, водитель Toyota FJ покинул машину и убежал

В Сети опубликовали видео ДТП на Днепровской набережной в Киеве, виновник которого сбежал с места происшествия, оставив в разбитой машине жену и двух маленьких детей.

Как сообщили в сообществе Киев Оперативный, авария произошла во время попытки нарушителя скрыться от сотрудников патрульной полиции.

На обнародованных кадрах видно, как Toyota FJ врезается в здание ТЦ Silver Breeze, после чего из машины выходит водитель и убегает в неизвестном направлении.

Сейчас личность мужчины установлена. Он объявлен в розыск.

Пассажиры машины госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель врезался в здание пиццерии Positano, после чего сбежал с места ДТП, оставив в машине жену и двоих детей.