«Лучше раньше, чем позже». Россия тоталитарная и агрессивная держава, эта империя зла рухнет — МИД Латвии

19 августа, 13:49
Эдгар Ринкевич (Фото:Saeima/www.flickr.com)

Эдгар Ринкевич (Фото:Saeima/www.flickr.com)

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич назвал Россию тоталитарной и агрессивной державой.

Глава ведомства напомнил, что 31 год назад в Москве началась попытка государственного переворота, в результате которого исчез Советский Союз.

«Мы все надеялись на новую и лучшую главу истории. К сожалению, Россия снова тоталитарная и агрессивная держава», — написал он в Twitter.

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По его словам, эта империя зла рухнет, но лучше раньше, чем позже.

11 августа на фоне возможного запрета шенгенских виз для граждан РФ министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявлял, что поездки в Европу — не наследственное и божественное право россиян.

https://www.youtube.com/watch?v=r5DeSCXOLnk&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   СССР Латвия Война России против Украины

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