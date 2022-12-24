Умер Александр Бузаков, руководивший строительством подлодок, из которых обстреливали Украину
Спуск на воду подлодки Ростов-на-Дону на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Alexander Demianchuk/File Photo)
В субботу, 24 декабря, генеральный директор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков скончался на 67-м году жизни. Покойный 10 лет назад возглавил одно из старейших судостроительных российских предприятий, расположенное в Петербурге.
Об этом сообщает Reuters и говорится на сайте предприятия.
"Жизнь Александра Сергеевича Бузакова оборвалась преждевременно, трагически", - говорится в сообщении, в котором не уточняют обстоятельства смерти.
Известно, что за время его руководства Адмиралтейские верфи начали специализироваться на строительстве усовершенствованных дизельных подлодок, способных запускать крылатые ракеты Калибр.
В апреле Москва заявляла, что использовала дизельную подлодку в Черном море для ударов по Украине.
Накануне, 23 декабря, пресс-служба Адмиралтейских верфей сообщила о спуске на воду подлодки Великие Луки. Бузаков присутствовал на этом мероприятии.
Земляк русского диктатора Владимира Путина Александр Бузаков родился в 1956 году.
В 1980-м он окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности «судновые силовые установки» и пришел на Адмиралтейские верфи, став технологом. В июле 2012 года его утвердили в должности генерального директора.