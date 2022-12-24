Умер Александр Бузаков, руководивший строительством подлодок, из которых обстреливали Украину

24 декабря, 22:13
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Спуск на воду подлодки Ростов-на-Дону на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Alexander Demianchuk/File Photo)

Спуск на воду подлодки Ростов-на-Дону на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Alexander Demianchuk/File Photo)

В субботу, 24 декабря, генеральный директор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков скончался на 67-м году жизни. Покойный 10 лет назад возглавил одно из старейших судостроительных российских предприятий, расположенное в Петербурге.

Об этом сообщает Reuters и говорится на сайте предприятия.

"Жизнь Александра Сергеевича Бузакова оборвалась преждевременно, трагически", - говорится в сообщении, в котором не уточняют обстоятельства смерти.

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Известно, что за время его руководства Адмиралтейские верфи начали специализироваться на строительстве усовершенствованных дизельных подлодок, способных запускать крылатые ракеты Калибр.

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В апреле Москва заявляла, что использовала дизельную подлодку в Черном море для ударов по Украине.

Накануне, 23 декабря, пресс-служба Адмиралтейских верфей сообщила о спуске на воду подлодки Великие Луки. Бузаков присутствовал на этом мероприятии.

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Земляк русского диктатора Владимира Путина Александр Бузаков родился в 1956 году.

В 1980-м он окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности «судновые силовые установки» и пришел на Адмиралтейские верфи, став технологом. В июле 2012 года его утвердили в должности генерального директора.

https://www.youtube.com/embed/l0dT-o3m0pA
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Россия Санкт-Петербург Подлодка Смерть

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