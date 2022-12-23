Путин все-таки умирает? Кто заменит российского диктатора 23 декабря, 07:13 Трудно определить реальное состояние Путина, поскольку Кремль намеренно держит его на расстоянии (Фото:REUTERS)

Если слухи о скорой кончине Путина верны, то что его смерть будет означать для развития войны

Не так давно The New York Times сообщила, что Владимир Путин упал с лестницы и при этом непроизвольно испражнился. Свидетели также утверждали, что у Путина сильно дрожали ноги после аварии. Некоторые источники, близкие к нему, говорят, что он «тяжело болен», что у него якобы последняя стадия рака и болезнь Паркинсона, что объясняет тремор ног и непроизвольную дефекацию. Однако если это был единичный случай и большую часть времени он может самостоятельно передвигаться с минимальной помощью или вообще без нее, то скорая смерть не является неизбежной.

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Но если слухи о скорой кончине Путина верны, то что его смерть будет означать для развития войны против Украины? Трудно определить реальное состояние Путина, поскольку Кремль намеренно держит его на расстоянии от других ради его здоровья и для того, чтобы другие не могли получить какую-либо четкую информацию.

Два человека являются потенциальными преемниками Путина, если он умрет. А именно, Сергей Иванов, бывший министр обороны, и экс-премьер-министр России Дмитрий Медведев, который долгое время считался близким доверенным лицом Путина.