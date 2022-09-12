В РФ загадочно погиб еще один топ-чиновник. Он выпал из катера на полном ходу 12 сентября, 20:20 Иван Печорин (Фото:Пресс-служба КРДВ)

В России погиб управляющий директор госкорпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин, который курировал авиационную отрасль.

О смерти Печорина сообщила пресс-служба предприятия.

РосСМИ заявили, что мужчина погиб вечером в субботу, 10 сентября, в районе мыса Игнатьева в Приморском Крае РФ. Его нашли в районе села Берегово на противоположной стороне Амурского залива. По данным СМИ, он выпал из катера на полном ходу.

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Печорин занимался развитием авиационной доступности Дальнего Востока, включая поддержку пассажирских авиаперевозок, модернизацию инфраструктуры аэропортов, строительство новых взлетно-посадочных площадок.

1 сентября сообщалось, что топ-менеджер российского Лукойла Равиль Маганов погиб, выпав из окна больницы.

22 июля британские СМИ утверждали, что полковник ФСБ в отставке Вадим Зимин, который носил ядерный чемодан российского диктатора Владимира Путина, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Он попытался застрелить себя.

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