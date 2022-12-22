Позор ВМФ РФ. На российском авианосце Адмирал Кузнецов снова вспыхнул пожар
Адмирал Кузнецов на ремонте с 2018 года (Фото:TT_TTINFO/Twitter)
В Мурманске снова загорелся единственный авианосный крейсер ВМФ РФ Адмирал Кузнецов.
Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили кремлевские пропагандистские ресурсы.
Российский авианосец уже несколько лет находится на ремонте.
После позорного турне в Сирию в 2016 году он бы отправлен в док.
В 2018-м там произошло ЧП с падением крана, в результате которого судно получило более 50 повреждений, а также пропал один из механиков.
В 2019 году на борту крейсера из-за скопившегося там мусора вспыхнул масштабный пожар, в результате которого погибли два человека, еще 14 пострадали.