Позор ВМФ РФ. На российском авианосце Адмирал Кузнецов снова вспыхнул пожар 22 декабря, 11:37 Адмирал Кузнецов на ремонте с 2018 года (Фото:TT_TTINFO/Twitter)

В Мурманске снова загорелся единственный авианосный крейсер ВМФ РФ Адмирал Кузнецов.

Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили кремлевские пропагандистские ресурсы.

Российский авианосец уже несколько лет находится на ремонте.

После позорного турне в Сирию в 2016 году он бы отправлен в док.

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В 2018-м там произошло ЧП с падением крана, в результате которого судно получило более 50 повреждений, а также пропал один из механиков.

В 2019 году на борту крейсера из-за скопившегося там мусора вспыхнул масштабный пожар, в результате которого погибли два человека, еще 14 пострадали.