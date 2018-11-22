В России подсчитали стоимость восстановления Адмирала Кузнецова после аварии в доке

Авианосец ВМС РФ Адмирал Кузнецов в результате чрезвычайного происшествия с плавучим доком 30 октября получил 52 повреждения, стоимость их устранения составит около 70 млн рублей.

Об этом ТАСС сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации РФ Алексей Рахманов.

"Комиссия (созданная для оценки ущерба) насчитала 52 повреждения. Суммарно восстановление корабля будет стоить около 70 млн рублей, то есть в рамках бюджета модернизации Адмирала Кузнецова это относится к категории незначительных повреждений", - сказал Рахманов.

Он также заверил, что ничего серьезного, чтобы могло повлечь увеличение сроков ремонта или не подлежало восстановлению, специалисты не обнаружили.

"Завершение ремонта планируется на конец 2020 года и начало испытаний, соответственно, на 2021 год. Передать корабль флоту планируется в середине 2021 года", - уточнил глава российской корпорации.

В ночь на 30 октября в Мурманске затонул плавучий док при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов. Во время инцидента на палубу упал башенный кран. Причиной затопления плавдока стали перебои в электроснабжении. В результате происшествия пострадали четверо работников. Позже стало известно, что в результате инцидента пропал старший механик смены.

Следственный комитет РФ возбудил дело по факту затопления плавдока. Дело возбудили по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По предварительной информации, док затонул в результате нарушения правил технической эксплуатации судоподъемных сооружений.

Авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов - крупнейший корабль Военно-морского флота России. Крейсер "прославился" после участия в военной операции в Сирии в конце 2016 года - начале 2017 года. За период пребывания у берегов Сирии авианесущий крейсер потерял по техническим причинам два истребителя.

По данным СМИ, позже все самолеты с борта авианосца были переброшены на сушу из-за неспособности взлететь с палубы корабля.

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