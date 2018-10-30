Удачно обрушился. СМИ рассказали подробности инцидента с краном, упавшим на авианосец Адмирал Кузнецов

Российский авианосец Адмирал Кузнецов в результате инцидента в доке не получил повреждений, так как один из кранов плавдока упал в техническую зону палубы корабля, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.

"Обрушился один из кранов плавдока на летную палубу, но он удачно обрушился - упал в техническую зону, ту часть летной палубы, где были сделаны вырезы для выгрузки и загрузки оборудования в трюмы", - сказал источник российского агентства.

Собеседник агентства пояснил, что после завершения загрузки оборудования техническая зона летной палубы подлежала восстановлению и по этой причине "фактически никаких фатальных последствий этот инцидент не причинил".

В ночь на 30 октября в Мурманске затонул плавучий док при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов. Во время инцидента на палубу упал башенный кран. Причиной затопления плавдока стали перебои в электроснабжении. В результате происшествия пострадали четверо работников. Позже стало известно, что в результате инцидента пропал старший механик смены.

Следственный комитет РФ возбудил дело по факту затопления плавдока. Дело возбудили по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По предварительной информации, док затонул в результате нарушения правил технической эксплуатации судоподъемных сооружений.

Авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов - крупнейший корабль Военно-морского флота России. Крейсер "прославился" после участия в военной операции в Сирии в конце 2016 года - начале 2017 года. За период пребывания у берегов Сирии авианесущий крейсер потерял по техническим причинам два истребителя.

По данным СМИ, позже все самолеты с борта авианосца были переброшены на сушу из-за неспособности взлететь с палубы корабля.

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