Число погибших в результате столкновения двух поездов в Греции выросло до 57 человек 3 марта, 04:42 Последствия столкновения двух поездов в Греции (Фото:REUTERS/Kostas Mantziaris)

Число погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции возросло до 57 человек.

Об этом сообщает Associated Press.



В данный момент спасатели продолжают искать погибших и людей, которые могли выжить. Сообщается, что количество жертв может возрасти.

Авария поездов стала самой большой в истории Греции. 48 человек были госпитализированы, шесть среди них находятся в отделении интенсивной терапии.

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28 февраля пассажирский поезд, в котором ехали около 350 человек, столкнулся с грузовым поездом недалеко от греческого города Лариса. Температура в одном из вагонов во время пожара поднялась до 1300 градусов Цельсия, из-за чего установить точное количество погибших сложно.

Отмечается, что многими пассажирами поезда были студенты, возвращавшиеся в Салоники после длинных выходных

Начальник станции Лариса был задержан по обвинению в массовых смертях и причинении тяжких телесных повреждений по неосторожности. Он отрицает свою вину и говорит, что авария произошла из-за технической неисправности.