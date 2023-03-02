В Греции вспыхнули протесты после столкновения двух поездов, в аварии погибли более 40 человек 2 марта, 10:58 Протесты прошли у здания компании, отвечающей за обслуживание железных дорог Греции (Фото:Louiza Vradi/Reuters)

Вечером 1 марта в Греции вспыхнули протесты после столкновения пассажирского и грузового поездов, в результате чего погибли, по меньшей мере, 43 человека, десятки получили ранения.

Как сообщает ВВС, участники протестов вступили в столкновения с полицией у штаб-квартиры Hellenic Train в Афинах. Эта компания отвечает за обслуживание железных дорог Греции.

Видео дня

Акции протеста также прошли в Салониках и в городе Лариса, недалеко от места аварии.

Правительство заявило, что независимое расследование восстановит справедливость, премьер-министр Греции назвал виновной в аварии «трагическую человеческую ошибку».

Фото: Louiza Vradi/Reuters

Фото: Louiza Vradi/Reuters

Члены профсоюза железнодорожников считают, что системы безопасности не работали должным образом.

Фото: Louiza Vradi/Reuters

28 февраля пассажирский поезд, в котором ехали около 350 человек, столкнулся с грузовым поездом недалеко от греческого города Лариса. Температура в одном из вагонов во время пожара поднялась до 1300 градусов Цельсия, из-за чего установить точное количество погибших сложно.

Отмечается, что многими пассажирами поезда были студенты, возвращавшиеся в Салоники после длинных выходных

Начальник станции Лариса был задержан по обвинению в массовых смертях и причинении тяжких телесных повреждений по неосторожности. Он отрицает свою вину и говорит, что авария произошла из-за технической неисправности.



В Греции объявлен трехдневный траур.