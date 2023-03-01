Министр инфраструктуры Греции подал в отставку после столкновения поездов, при котором погибли 36 человек 1 марта, 20:57 Последствия столкновения поездов в районе греческого города Лариса, 1 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Giannis Floulis)

Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после столкновения поездов, в результате которого погибли по меньшей мере 36 человек и 66 были госпитализированы.

У себя в Facebook министр написал, что за три с половиной года на посту пытался улучшить состояние греческой железной дороги, которое «не соответствовало XXI веку», но это не помогло предотвратить трагедию.



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«Я в политике уже несколько лет, но считаю важным элементом нашей демократии доверие граждан нашей страны политической системе. Это называется политическая ответственность. По этой причине я объявляю об отставке с поста министра инфраструктуры и транспорта», — заявил он.



По словам министра, он считает своим долгом уйти с поста в знак уважения к памяти погибших.

Пассажирский поезд, в котором ехали около 350 человек, столкнулся с грузовым поездом поздно вечером 28 февраля недалеко от греческого города Лариса. Температура в одном из вагонов во время пожара поднялась до 1300 градусов Цельсия, из-за чего установить точное количество погибших сложно. Начальник станции Лариса был задержан по обвинению в массовых смертях и причинении тяжких телесных повреждений по неосторожности, сообщает агентство Reuters.