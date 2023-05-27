Повреждено здание нефтепровода. В Псковской области РФ сообщили об атаке беспилотников

27 мая, 10:51
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Взрыв в России (Фото:Оперативный ВСУ/Телеграм)

Взрыв в России (Фото:Оперативный ВСУ/Телеграм)

В субботу, 27 мая, вблизи села Литвиново Псковской области РФ было атаковано административное здание нефтепровода.

Об этом в Telegram сообщил губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

«Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное задание нефтепровода. Пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

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По информации Ведерникова, атака произошла с помощью двух БПЛА.

Также 27 мая в поселке Майский Белгородской области России беспилотник атаковал местное здание МВД.

26 мая беспилотник атаковал здание Газпрома в Белгородской области РФ, сбросив взрывное устройство.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Беспилотники Атака Псковская область Нефтепровод

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