Повреждено здание нефтепровода. В Псковской области РФ сообщили об атаке беспилотников
Взрыв в России (Фото:Оперативный ВСУ/Телеграм)
В субботу, 27 мая, вблизи села Литвиново Псковской области РФ было атаковано административное здание нефтепровода.
Об этом в Telegram сообщил губернатора Псковской области Михаил Ведерников.
«Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное задание нефтепровода. Пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы», — говорится в сообщении.
По информации Ведерникова, атака произошла с помощью двух БПЛА.
Также 27 мая в поселке Майский Белгородской области России беспилотник атаковал местное здание МВД.
26 мая беспилотник атаковал здание Газпрома в Белгородской области РФ, сбросив взрывное устройство.