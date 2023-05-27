Отмечается, что на месте инцидента приехали экстренные службы.

«По предварительным данным, БПЛА сбросил взрывное устройство на здание отдела по вопросам миграции», — говорится в сообщении.

Об этом сообщил российский Telegram-канал BAZA .

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