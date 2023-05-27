Беспилотник сбросил взрывчатку на здание МВД в Белгородской области РФ — телеграм-каналы
Белгородская область Российской Федерации (Фото:openbelgorod31)
В поселке Майский Белгородской области России беспилотник атаковал местное здание МВД.
Об этом сообщил российский Telegram-канал BAZA.
«По предварительным данным, БПЛА сбросил взрывное устройство на здание отдела по вопросам миграции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте инцидента приехали экстренные службы.
26 мая беспилотник атаковал здание Газпрома в Белгородской области РФ, сбросив взрывное устройство.