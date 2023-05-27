Беспилотник сбросил взрывчатку на здание МВД в Белгородской области РФ — телеграм-каналы

27 мая, 07:47
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Белгородская область Российской Федерации (Фото:openbelgorod31)

Белгородская область Российской Федерации (Фото:openbelgorod31)

В поселке Майский Белгородской области России беспилотник атаковал местное здание МВД.

Об этом сообщил российский Telegram-канал BAZA.

«По предварительным данным, БПЛА сбросил взрывное устройство на здание отдела по вопросам миграции», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что на месте инцидента приехали экстренные службы.

26 мая беспилотник атаковал здание Газпрома в Белгородской области РФ, сбросив взрывное устройство.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Беспилотник Белгородская область Атака МВД РФ Взрывчатка

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