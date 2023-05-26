Беспилотник атаковал здание Газпрома в Белгородской области РФ — росСМИ 26 мая, 09:21 РосСМИ показали последствия удара беспилотника по зданию Газпрома (Фото:Baza/Telegram)

Беспилотник атаковал здание Газпрома в Белгородской области РФ, скинув взрывное устройство.

Как сообщает издание Baza со ссылкой на источники, инцидент произошел в поселке Октябрьский в ночь на пятницу, 26 мая.

В результате атаки дрона в здании были выбиты окна, а также повреждены фасад и кровля.

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СМИ пишут, что пострадавших нет.

С начала мая в разных регионах РФ участились случаи «бавовны» и пожаров на заводах НПЗ.

4 мая резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

Также беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ.

Утром 26 мая в российском городе Краснодар на юге РФ прогремели мощные взрывы.

В Ростовской области РФ прогремел взрыв вблизи аэродрома.