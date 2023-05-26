Беспилотник атаковал здание Газпрома в Белгородской области РФ — росСМИ
РосСМИ показали последствия удара беспилотника по зданию Газпрома (Фото:Baza/Telegram)
Беспилотник атаковал здание Газпрома в Белгородской области РФ, скинув взрывное устройство.
Как сообщает издание Baza со ссылкой на источники, инцидент произошел в поселке Октябрьский в ночь на пятницу, 26 мая.
В результате атаки дрона в здании были выбиты окна, а также повреждены фасад и кровля.
СМИ пишут, что пострадавших нет.
С начала мая в разных регионах РФ участились случаи «бавовны» и пожаров на заводах НПЗ.
4 мая резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.
Также беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ.
Утром 26 мая в российском городе Краснодар на юге РФ прогремели мощные взрывы.
В Ростовской области РФ прогремел взрыв вблизи аэродрома.