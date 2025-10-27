В Польше задержали двух украинцев, которые шпионили за инфраструктурой, используемой для помощи ВСУ
Подозреваемые в шпионаже украинцы собирали информацию о военном потенциале Польши (Фото: REUTERS/Kuba Stezycki)
В польском Катовице задержали двух украинцев — мужчину и женщину в возрасте 32 и 34 года, которых подозревают в ведении разведывательной деятельности в пользу иностранной разведки. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Яцек Добжинский.
По его словам, украинцев задержали в результате работы Военной контрразведки и Агентства внутренней безопасности Польши.
По данным спецслужб, подозреваемые выполняли разведывательные задачи, изучая военный потенциал Польши. Они устанавливали устройства для скрытого наблюдения за критической инфраструктурой страны.
Собранная информация касалась военнослужащих ВС Польши и инфраструктуры, включая ту, что используется для логистической и военной поддержки Украины, заявил Добжинский.
Следствие в отношении задержанных продолжается. Подозреваемые минимум три месяца будут находиться под стражей.
23 октября в Польше также сообщали об аресте гражданина Украины по подозрению в шпионаже за польскими военными объектами в пользу России.