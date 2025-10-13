Прокуратура Польши выдвинула обвинения супругам из РФ за шпионаж и посылку со взрывчаткой

Прокуратура Польши направила в суд обвинительный акт против двух россиян (Фото: Policja)

Прокуратура Польши направила в суд обвинительный акт в отношении двух граждан России — Игоря Р. и его жены Ирины Р. Супругов обвиняют в шпионаже в пользу ФСБ и в участии в подготовке передачи взрывчатки. Об этом сообщила польская Национальная прокуратура.

По данным следствия, супругов задержали в июле 2024 года, после чего они находятся под стражей. Обвинение касается «преступления шпионажа», в соответствии со статьей 130 § 2 Уголовного кодекса Польши.

В прокуратуре отметили, что с февраля по август 2022 года Игорь Р. сотрудничал с ФСБ, собирая и передавая информацию, которая могла нанести ущерб интересам Польши.

Правоохранители установили, что мужчина передавал спецслужбам России сведения о деятельности российских оппозиционеров, проживающих в Польше, а также о лицах и организациях, оказывающих им поддержку. Игорь Р. зашифровывал собранные данные и передавал их своей жене на электронном носителе для дальнейшей передачи ФСБ.

Ирина Р., находясь в России, пыталась передать информацию, отправляя зашифрованные данные через почтомат и пыталась установить «прямой контакт» с представителями ФСБ.

Кроме этого, Игоря Р. обвиняют в том, что в июле 2024 года он совместно с двумя гражданами Украины и еще одним гражданином России участвовал в отправке курьерской посылки, содержащей взрывчатые вещества, в частности нитроглицерин и военные электрические детонаторы.

По заключению экспертов польского Агентства внутренней безопасности (ABW), содержимое посылки включало мощную взрывчатку, советские электрические зажигалки, переделанный павербанк, который использовался как детонатор, металлический термос с кумулятивным зарядом и мешок с порошкообразным алюминием.

В прокуратуре подчеркнули, что все устройство формировало так называемую кумулятивную бомбу, взрыв которой мог бы нанести значительный ущерб инфраструктуре.

Посылку обнаружили на складе курьерской компании в Лодзинском воеводстве (центр Польши). Почтовую посылку пыталась отправить гражданка Украины Кристина С., против которой 30 июня был направлен обвинительный акт в районный суд Петрово-Трибунала по статье Уголовного кодекса Польши, касающейся организации «опасного события». 21 августа этого года ее осудили по этой статье.

Также сообщается, что материалы в отношении других лиц, причастных к делу, были выделены в отдельное уголовное производство, которое до сих пор продолжается. Расследование проводилось совместно с отделением ABW в Катовице.

Ранее в Эстонии суд признал виновным военного Ивана Дмитриева в разведывательной деятельности в пользу России. Его приговорили к четырем годам и 11 месяцам лишения свободы, а также обязали уплатить штраф в размере 2215 евро.