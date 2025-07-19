В Польше произошел сбой в системе воздушного движения (Фото: Anestiev/pixabay)

В субботу, 19 июля, в Польше зафиксировали масштабный сбой в работе системы воздушного движения, что повлекло задержки прибытия и отправления самолетов в нескольких аэропортах страны, сообщает агентство PAP .

Представитель Польского агентства воздушного движения (PAŻP) Марцин Гадай отметил, что утром произошел технический сбой, причины которого сейчас выясняют. В ответ была активирована резервная система и внедрены аварийные процедуры.

В то же время количество полетов в воздушном пространстве Польши ограничили.

В связи с инцидентом министр внутренних дел, который координирует работу спецслужб, поручил Агентству внутренней безопасности взять ситуацию под контроль.

«Сотрудники Агентства внутренней безопасности собирают и анализируют информацию по этому поводу, в частности под углом возможной диверсии», — сообщил представитель МВД Яцек Добжинский в соцсети X.

Он призвал граждан сохранять спокойствие и быть внимательными к дезинформации и фейковым сообщениям.

Задержки в воздушном движении зафиксировали, в частности, в аэропортах Варшавы, Гданьска, Кракова и Катовице.

Впоследствии польские власти сообщили о возобновлении работы систем управления воздушным движением после устранения технической неисправности.

«Временные проблемы были вызваны неисправностью, которую быстро устранили. После выполнения всех необходимых процедур основная система управления воздушным движением была восстановлена», — заявили в Польской службе воздушной навигации.

В июне Международный аэропорт Кишинева временно прекратил работу из-за технического сбоя. Впоследствии правительство Молдовы объяснило, что причиной стала нестабильность в украинской энергосистеме, вызванная массированными российскими ударами.