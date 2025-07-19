Польша подняла в небо военную авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине

19 июля, 05:44
Польша подняла авиацию из-за российского массированного удара по Украине (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)

В ночь на субботу, 19 июля, Польша поднимала в небо военную авиацию из-за ракетной атаки России по Украине.

Об этом в X сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

«Внимание, в связи с очередным нападением Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, начались операции авиации в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении.

Силы обороны Польши сообщают, что привлекли все доступные ресурсы и средства, имеющиеся в их распоряжении. В частности, приведены в боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

«Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в регионах, граничащих с зонами угрозы. Оперативное командование Вооруженных Сил постоянно отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию», — отметили польские военные.

В ночь на субботу, 19 июля россияне массированно атаковали Украину ракетами и ударными БПЛА. Взрывы раздавались в Киеве и еще ряде городов.

Поделиться:

