Диверсионная кампания на Западе , которую связывают с Россией, становится все более опасной, пишет The Associated Press в среду, 9 июля, со ссылкой на неназванных сотрудников разведки.

8 июля в Великобритании троих мужчин признали виновными в поджоге склада, связанного с поставками помощи Украине. Организатором поджога стал 21-летний Дилан Эрл, который, по словам прокурора, выполнял задание ЧВК Вагнер.

Реклама

Пожар на складе в Лондоне в марте 2024 года стал одним из более чем 70 инцидентов, связанных с Россией, которые AP задокументировала с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Четыре представителя европейской разведки сообщили AP, что обеспокоены ростом риска серьезных травм или смертей в результате российских диверсий. В 2024 году было зафиксировано 12 случаев поджогов или серьезных диверсий по сравнению с двумя в 2023 году и одним в 2022 году, подсчитало AP.

После начала полномасштабного вторжения распространенными были случаи вандализма, в том числе осквернения памятников и нанесения граффити. За последний год «дошло до поджогов и убийств», сказал собеседник AP в европейской разведке.

Среди других инцидентов, связанных с Россией, — заговор с целью подложить взрывные устройства в грузовые самолеты и операция по поджогу торговых центров в Польше, Латвии и Литве.

«Когда вы начинаете кампанию, она создаёт свою собственную динамику и со временем становится всё более жестокой», — сказал неназванный собеседник AP, занимающий руководящую должность в европейской разведке.

Большинство диверсантов, обвиняемых в работе на страну-агрессора, — иностранцы, в том числе и украинцы. По словам представителей разведки, среди них молодые люди без судимостей, которых часто нанимают за несколько тысяч долларов. Как объяснил высокопоставленный чиновник, России приходится все больше полагаться на подобных «дилетантов» после того, как из западных стран после отравления Сергея Скрипаля в 2018 году выслали сотни российских шпионов. Россиянам пришлось отказаться от использования кадровых офицеров, что, в свою очередь, создало более гибкую систему, в которой Москве легче отрицать свою причастность.

В ходе суда над тремя обвиняемыми в поджоге лондонского склада были представлены документы, позволяющие проследить, как Россия вербует молодых людей, пишет AP. Вербовщик общался со своим агентом через Privet bot в Telegram, а также в Telegram-каналах призывал людей «присоединиться к борьбе с Западом». В переписке с агентом вербовщик советовал ему посмотреть сериал Американцы о советских разведчиках КГБ, работающих под прикрытием в США. 21-летний агент Эрл в одном из сообщений бездоказательно хвастался своими связями с Ирландской республиканской армией, «убийцами, похитителями, солдатами, наркоторговцами, мошенниками, угонщиками автомобилей», и обещал стать «лучшим шпионом, которого вы когда-либо видели».

Как пишет AP, Эрл и еще один мужчина в конечном итоге завербовали других, которые отправились на склад в ночь пожара. Один из мужчин вылил канистру бензина, поджег тряпку и бросил на горючее. Второй снимал происходящее на телефон. Поджог также зафиксировала камера видеонаблюдения. В результате около половины содержимого склада было уничтожено.

Вскоре после пожара на складе Эрл с сообщниками начали обсуждать дальнейшие действия. Они говорили о поджоге лондонского бизнеса россиянина Евгения Чичваркина, который поставлял грузы в Украину.

«В своих сообщениях Эрл колебался между утверждением, что им „не нужны“ жертвы, и тем, что если они „хотят причинить кому-то вред“, то могут заложить гвозди в самодельное взрывное устройство. Он отметил, что над винным магазином есть дома. Это отражает явление, отмеченное высокопоставленным сотрудником разведки: посредники иногда предлагают идеи — каждая из которых „немного лучше“ и опаснее», — пишет AP.

После поджога склада вербовщик заявил Эрлу, что он поспешил и действовал без его сигнала, поэтому работа оплачена не будет. При этом он сказал, что хочет сделать целями диверсий больше предприятий, связанных с Украиной.

«Ты — наш кинжал в Европе, и мы будем тебя тщательно затачивать. А потом начнем использовать тебя в серьезных боях», — писал вербовщик.