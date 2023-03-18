Под Москвой произошел пожар на одном из крупнейших российских химзаводов 18 марта, 21:17 Пожар в Подмосковье (Фото:Скрин видео/Telegam-канал Всевидящее око)

В субботу, 18 марта, в городе Долгопрудном Московской области начался пожар на одном из крупнейших предприятий химической промышленности РФ Тонкий органический синтез. Один человек пострадал.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Пожару присвоили третий ранг сложности. Возгорание локализовали на площади 50 кв. м.

«На химическом производстве в Долгопрудном (Московская область) горит емкость с реагентами», — говорилось в сообщении.

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Позже, по данным собеседника агентства, на территории предприятия горела цистерна для хранения талового масла объемом 12 кубометров.

В 19:52 стало известно, что пожар был ликвидирован.

В столичной области РФ в ночь на 11 марта загорелся цех по производству пластика.