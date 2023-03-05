Был слышен взрыв. В Московской области РФ вспыхнул коксогазовый завод — телеграмм-канал 5 марта, 22:36 Взрыв на Московском коксогазовом заводе (Фото:Скриншот с видео)

В воскресенье, 5 марта, в Московской области РФ после взрыва вспыхнул коксогазовый завод.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Mash.

«Большой пожар на Москокси ( Московский коксогазовый завод) в Видном. Сначала был слышен взрыв, после которого столб пламени поднялся на 20 метров», — говорится в сообщении.

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Добавляется, что площадь пожара – 200 квадратов.

Позже канал Mash сообщил, что на заводе вспыхнула насосная колонна с бензолом. Предварительно, без пострадавших.