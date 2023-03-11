Очередной пожар в России. В Подмосковье горел завод пластика

11 марта, 11:52
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В России вспыхнул очередной пожар (Фото:МЧС России)

В России вспыхнул очередной пожар (Фото:МЧС России)

В Московской области РФ в ночь на 11 марта загорелся цех по производству пластика.

Как сообщили в МЧС РФ, возгорание произошло в здании по производству пластика.

Площадь пожара составила 5 тысяч кв. Во время пожара обрушилась кровля.

Отмечается, что к тушению привлекли 55 человек и 17 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

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По состоянию на 02:35 пожар был локализован. В 06:03 начата ликвидация открытого горения.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Москва Подмосковье Пожежа Война России против Украины

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