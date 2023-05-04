В Петербурге на репетиции к параду 9 мая заметили неизвестный беспилотник — СМИ

4 мая, 19:05
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Дрон (Фото:Powie / pixabay)

Дрон (Фото:Powie / pixabay)

В четверг, 4 мая, днем в центре Санкт-Петербурга заметили неизвестный беспилотник. Там проходила репетиция к параду 9 мая.

Об этом сообщает российские пропагандисты Фонтанка.

По информации издания, во время репетиции на Дворцовой площади беспилотник поднялся в воздух на несколько метров и рухнул на асфальт. К дрону подошел человек и поднял его, а затем его вместе с БПЛА увела полиция.

Видео дня

Журналисты предполагают, что беспилотник упал на землю после того, как его заглушили специальными средствами.

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Ранее ракетный комплекс, который ехал на репетицию парада, протаранил отбойник на кольцевой дороге вокруг Санкт-Петербурга.

В этом году парад в Петербурге пройдет без авиации. Власти также заявили, что меры безопасности будут значительно сильнее, чем в прошлые годы, но не раскрыли деталей из-за закрытости информации.

Более 20 городов России решили вообще не проводить парады в этом году — в основном, власти объясняют это «соображениями безопасности».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Санкт-Петербург Российская агрессия 9 мая Дроны Война России против Украины парад 9 мая

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