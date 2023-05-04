Под Санкт-Петербургом ракетный комплекс врезался в ограждение — видео 4 мая, 16:21 ДТП под Санкт-Петербургом (Фото:Скриншот видео Сирена / Telegram)

Ракетный комплекс, который ехал на репетицию парада, протаранил отбойник на кольцевой дороге вокруг Санкт-Петербурга.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В четверг, 4 мая, в центре города перекрыли движение из-за репетиции парада к 9 мая. Ракетный комплекс на нее рискует не попасть, замечают местные журналисты.

Видео дня

В этом году парад в Петербурге пройдет без авиации. Власти также заявили, что меры безопасности будут значительно сильнее, чем в прошлые годы, но не раскрыли деталей из-за закрытости информации.

Более 20 городов России решили вообще не проводить парады в этом году — в основном, власти объясняют это «соображениями безопасности».