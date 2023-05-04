Параду на 9 мая не быть: в России по меньшей мере в 21 городе отменили праздничные мероприятия 4 мая, 12:40 В российских городах отменяют парады (Фото:Alexfas/pixabay.com)

Российские власти отменили парады на 9 мая в по меньшей мере 21 городе, где они проходили в прошлом году, в том числе в оккупированном Крыму. Об этом сообщает российское издание Вёрстка.

Из соображений безопасности от парадов отказались в Калуге, Рязани, Орле, Саратове, городе Гусев Калининградской области, Липецке и Ельце. Также в Тюмени, хоть город и находится на значительном расстоянии от фронта.



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Как отмечает издание, в Курске парад решили не проводить, «учитывая текущую ситуацию», а в Белгороде "чтобы не провоцировать Украину большим количеством скопления техники и военнослужащих" в центре города.

В Пскове и Великих Луках власть опасается не только за безопасность, но и за «нравственные аспекты». По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в регион на реабилитацию приезжают много военных, которые звуки фейерверков «воспринимают совершенно по-другому».

Власти Краснодарского края формально не объявляли об отмене парадов в Краснодаре и Сочи, а лишь заявили, что военную технику в этом году можно будет увидеть только в Новороссийске.

В сообщении отмечается, что в Брянске власти также хотели провести парад, но сделать они этого не могут. Почему-губернатор города не объяснил.

Не будут проводиться также парады 9 мая в Крыму. По словам «главы» полуострова Сергея Аксенова, такое решение принято из соображений безопасности. Также отменен парад и в Севастополе.