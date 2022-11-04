В Петербурге открыли центр вагнеровцев
Центр ЧВК Вагнера в Петербурге (Фото:Sota via Telegram)
В Санкт-Петербурге открыли ЧВК Вагнер-центр, связанный со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина, также известного как «повара Путина».
Об этом сообщает Медуза.
Пришедшим на мероприятие предложили посмотреть клип Вики Цыгановой на песню ЧВК и ознакомиться с выставкой дронов, которые используются для войны РФ против Украины, убивая не только военнослужащих, но и мирное население.
Также в центре прошли несколько лекций. Выступающие рассказали о «намерении создать в открывающемся центре среду для развития журналистики и IT-технологий», обругали людей, покинувших страну после начала войны, раскритиковали Youtube за выдачу в рекомендациях роликов Фонда борьбы с коррупцией Навального и заявили о желании создать собственную соцсеть.
Центр будет представлять собой не то бесплатный коворкинг для работающих на оборонку «патриотов», не то «дворец творчества пионеров, но для взрослых».