«Долетался». Ликвидирован командир вертолетного полка ЧВК Вагнера 2 ноября, 16:44 По имеющимся данным, вертолет с Вячеславом Зангиевым был сбит в Бахмутском районе (Фото:t.me/AFUStratCom)

На Донбассе уничтожен российский наемник Вячеслав Зангиев, командовавший боевым вертолетным полком ЧВК Вагнера.

Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, его ликвидацию подтвердили в прокремлевских Telegram-каналах.

«Еще один старый ишак долеталась!», — отметили украинские военные.

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И хотя обстоятельства смерти Зангиева в РФ не уточняют, согласно имеющимся сведениям, он находился на борту вагнеровского Ми-8, сбитого Воздушными силами возле Берестового Бахмутского района.

Изначально российская пропаганда запустила фейк, что на обнародованном в соцсетях видео запечатлен якобы украинский вертолет, однако красная звезда на его хвосте это опровергает.