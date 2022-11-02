«Долетался». Ликвидирован командир вертолетного полка ЧВК Вагнера
По имеющимся данным, вертолет с Вячеславом Зангиевым был сбит в Бахмутском районе (Фото:t.me/AFUStratCom)
На Донбассе уничтожен российский наемник Вячеслав Зангиев, командовавший боевым вертолетным полком ЧВК Вагнера.
Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, его ликвидацию подтвердили в прокремлевских Telegram-каналах.
«Еще один старый ишак долеталась!», — отметили украинские военные.
И хотя обстоятельства смерти Зангиева в РФ не уточняют, согласно имеющимся сведениям, он находился на борту вагнеровского Ми-8, сбитого Воздушными силами возле Берестового Бахмутского района.
Изначально российская пропаганда запустила фейк, что на обнародованном в соцсетях видео запечатлен якобы украинский вертолет, однако красная звезда на его хвосте это опровергает.