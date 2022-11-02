«Долетался». Ликвидирован командир вертолетного полка ЧВК Вагнера

2 ноября, 16:44
Поделиться:
По имеющимся данным, вертолет с Вячеславом Зангиевым был сбит в Бахмутском районе (Фото:t.me/AFUStratCom)

По имеющимся данным, вертолет с Вячеславом Зангиевым был сбит в Бахмутском районе (Фото:t.me/AFUStratCom)

На Донбассе уничтожен российский наемник Вячеслав Зангиев, командовавший боевым вертолетным полком ЧВК Вагнера.

Читайте также:
Пригожин уже не скрывает связей с ЧВК Вагнера и пытается «отполировать» свой авторитет — британская разведка

Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, его ликвидацию подтвердили в прокремлевских Telegram-каналах.

«Еще один старый ишак долеталась!», — отметили украинские военные.

Видео дня

И хотя обстоятельства смерти Зангиева в РФ не уточняют, согласно имеющимся сведениям, он находился на борту вагнеровского Ми-8, сбитого Воздушными силами возле Берестового Бахмутского района.

https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1587124614882279424
https://twitter.com/Peter79233966/status/1587200770658734081

Изначально российская пропаганда запустила фейк, что на обнародованном в соцсетях видео запечатлен якобы украинский вертолет, однако красная звезда на его хвосте это опровергает.

https://www.youtube.com/embed/i3_JX546Jio
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Наемники Вертолет Ми-8 Бахмут Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X