Пригожин уже не скрывает связей с ЧВК Вагнера и пытается «отполировать» свой авторитет — британская разведка 2 ноября, 10:21 Евгений Пригожин (Фото:v102.ru)

По данным британской разведки, владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин перестал скрывать свои связи с группой и пытается «отполировать» свой авторитет.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что в последние два месяца Пригожин отказался от любых претензий на то, что он не связан с группой Вагнера, и стал более откровенным в своих публичных заявлениях.

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«Скорее всего, он пытается отполировать свой авторитет в напряженной российской системе национальной безопасности», — говорится в сообщении.

23 октября Пригожин заявил, что что силы Вагнера ​​продвигаются вперед на 100−200 м в день, что, по его словам, «нормально для современной войны».

В то же время, согласно военной доктрине, российские войска планируют продвижение на 30 км и более в день в большинстве условий.

По данным ведомства, в феврале российские войска планировали продвинуться на 1000 км по Украине в течение месяца.

В сентябре украинские силы добились продвижения более чем на 20 км в сутки, добавили в разведке.