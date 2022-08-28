В Москве подожгли авто чиновника Генштаба: задержана пенсионерка
Автомобиль BMW X6 Евгения Секретарева (Фото:SHOT/Telegram)
Вечером в субботу, 27 августа, в Москве подожгли автомобиль марки BMW X6, который принадлежал заместителю начальника восьмого управления Генштаба Евгению Секретареву.
Об этом сообщили местные паблики.
Подразделение Секретарева отвечает за соблюдение режима секретности, в том числе за шифрование информации и военную цензуру.
Местные паблики сообщили, что по подозрению в поджоге задержана 65-летняя женщина, которая заявила, что «выступает против спецоперации».
По их же данным, при задержании пенсионерка скандировала «Азов-сила».
Ночью 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль с Дарьей Дугиной (Платоновой), дочерью «идеолога Путина» Александра Дугина, которая, как и отец активно занималась пропагандой, оправдывала войну РФ против Украины и выступала за геноцид украинского народа.
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