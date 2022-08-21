В Подмосковье взорвался автомобиль с дочерью идеолога «русского мира» Дугина
Девушка погибла на месте (Фото:скриншот t.me/rian_ru)
В Подмосковье взорвался автомобиль, в салоне которого находилась дочь идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарья.
Об этом сообщает ТАСС.
Как пишут российские пропагандисты, инцидент произошел вечером 20 августа на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы. Машина взорвалась во время движения.
По предварительным данным, девушка погибла на месте, но официального подтверждения пока нет.
Александр Дугин является сторонником идей «русского мира» и «евразийства», а также поддерживает российскую агрессию в Украине.
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