В Подмосковье взорвался автомобиль с дочерью идеолога «русского мира» Дугина 21 августа, 03:39 Девушка погибла на месте (Фото:скриншот t.me/rian_ru)

В Подмосковье взорвался автомобиль, в салоне которого находилась дочь идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарья.

Об этом сообщает ТАСС.



Как пишут российские пропагандисты, инцидент произошел вечером 20 августа на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы. Машина взорвалась во время движения.

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По предварительным данным, девушка погибла на месте, но официального подтверждения пока нет.

Александр Дугин является сторонником идей «русского мира» и «евразийства», а также поддерживает российскую агрессию в Украине.

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