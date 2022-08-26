Репрессии против «врагов народа». В черные списки Кремля несогласных с войной в Украине теперь попадают влиятельные россияне и звезды — западные СМИ 26 августа, 06:50 Эксклюзив НВ ОМОНовцы занимают позиции перед началом антивоенного протеста в Москве. 27 февраля 2022 года (Фото:Evgenia Novozhenina / REUTERS)

Увольнения, штрафы и заключение или эмиграция — иностранная пресса исследует судьбу публичных лиц в России, несогласных с войной в Украине. Для того чтобы попасть в черный список, теперь достаточно «непатриотично» молчать.

Россия усиливает репрессии против своих граждан-инакомыслящих, уделяя особое внимание сфере культуры. Недавно в РФ была создана Группа по расследованию антироссийских действий (ГРАД) в составе депутатов Госдумы и культурных деятелей, которые занимаются составлением черных списков агентов иностранного влияния. В них вносят представителей культуры, которые высказываются против войны в Украине или даже просто молчат по этой теме.

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Пока Группа ограничивается призывами к увольнению фигурантов таких списков из государственных учреждений. Однако осенью там планируется расширить санкционные возможности, разработав соответствующие поправки к законодательству РФ.

В начале августа ГРАД провела свое первое заседание, в рамках которого обнародовала первые фамилии «пособников и предателей». Среди прочих в список попали телеведущий Иван Ургант, музыкальная группа БИ-2 и даже директор Первого канала Константин Эрнст. Первый сразу же отреагировал на обвинения, предложив переименовать ГРАД в «Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества». А некоторые российские либералы ответили на появление такой группы прогнозами об «усилении раскола элит» и новой волне эмиграции из России, пишет российская служба американской медиа-компании Радио Свобода .

«Будет вторая большая волна отъездов, — цитирует служба Александра Морозова, российского журналиста и политолога в эмиграции. — Хаматова, Ургант, Лобода, Хазанов уехали сразу же с началом войны в первой волне. […] Ситуация очевидна: те, кто не хочет публично поддерживать войну, не станут этого делать, понимая долгосрочные последствия такой публичной поддержки, и, если работать молча будет невозможно, то они пойдут на неизбежные потери — и доходов, и аудитории — как Хаматова и другие».

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