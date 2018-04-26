В Москве объявили о митинге из-за блокировки Telegram

В Москве на 30 апреля объявили о проведении митинга из-за блокировки мессенджера Telegram.
Митинг по улице. Маши Порываевой, 38 организовывает Либертарианская партия России.
Отмечается, что мероприятие согласовано с мэрией Москвы.
Сторонников свободного интернета призвали приходить на акцию с бумажными самолетиками.
Напомним, Telegram предложил россиянам устроить 22 апреля акцию в поддержку свободного интернета - ровно в 19:00 запустить из окон бумажные самолетики.
Кроме блокировки мессенджера, у некоторых российских пользователей в ночь на 22 апреля появились проблемы с доступом к стартовой странице сайта Google. По словам генерального директора провайдера Diphost Филиппа Кулина, Роскомнадзор заблокировал около 63 IP-адресов Google.
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17 апреля стало известно о миллионах заблокированных адресов Amazon и Google, сервисы которых Telegram использует для обхода блокировки. Известно также о перебоях в работе Viber, Одноклассников, сервисов Microsoft, VPN и прокси-сервисов и других.
13 апреля московский суд принял решение заблокировать мессенджер Telegram на территории России.
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