В Москве объявили о митинге из-за блокировки Telegram

В Москве на 30 апреля объявили о проведении митинга из-за блокировки мессенджера Telegram.

Митинг по улице. Маши Порываевой, 38 организовывает Либертарианская партия России.

Отмечается, что мероприятие согласовано с мэрией Москвы.

Сторонников свободного интернета призвали приходить на акцию с бумажными самолетиками.

Напомним, Telegram предложил россиянам устроить 22 апреля акцию в поддержку свободного интернета - ровно в 19:00 запустить из окон бумажные самолетики.

Кроме блокировки мессенджера, у некоторых российских пользователей в ночь на 22 апреля появились проблемы с доступом к стартовой странице сайта Google. По словам генерального директора провайдера Diphost Филиппа Кулина, Роскомнадзор заблокировал около 63 IP-адресов Google.

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17 апреля стало известно о миллионах заблокированных адресов Amazon и Google, сервисы которых Telegram использует для обхода блокировки. Известно также о перебоях в работе Viber, Одноклассников, сервисов Microsoft, VPN и прокси-сервисов и других.

13 апреля московский суд принял решение заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

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