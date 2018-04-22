Роскомнадзор заблокировал поисковик Google на территории РФ

У российских пользователей в ночь на 22 апреля появились проблемы с доступом к стартовой странице сайта Google. Об этом сообщает РБК.

Пользователи не могут войти не только на сайт поисковой системы, но также на почту Google и связанные с ним ресурсы.

По словам генерального директора провайдера Diphost Филиппа Кулина, Роскомнадзор заблокировал около 63 IP-адресов Google.

Также сообщается, что проблемы с работой Google в России по состоянию на 1:20 мск выявил и мониторинговый сайт downdetector.com. По его данным, основные проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске.

Весь день не работают сервисы #google в том числе #YouTube. Клятый #роскомнадзор никак не доиграется в кошки мышки с телеграммом — NiскАrdеn (@Malisevil5) 21 апреля 2018 г.

Напомним, 13 апреля московский суд принял решение заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

17 апреля стало известно о миллионах заблокированных адресов Amazon и Google, сервисы которых Telegram использует для обхода блокировки. Известно также о перебоях в работе Viber, Одноклассников, сервисов Microsoft, VPN и прокси-сервисов и других.

Также сообщалось, что "в попытках заблокировать Telegram Роскомнадзор заблокировал сам себя".