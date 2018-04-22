Telegram предложил россиянам устроить акцию протеста

Telegram предложил россиянам устроить 22 апреля акцию в поддержку свободного интернета - ровно в 19:00 запустить из окон бумажные самолетики. Как передает Медуза, некоторые пользователи получили такие оповещения от официального аккаунта мессенджера.

В оповещениях сказано, что эта акция приурочена у седьмому дню блокировки Telegram в России.

Накануне российские пользователи столкнулись с проблемами с доступом к стартовой странице сайта Google. В Роскомнадзоре объяснили это тем, что Google позволяет мессенджеру Telegram использовать свои IP-адреса для обхода блокировки.

Напомним, 13 апреля московский суд принял решение заблокировать мессенджер Telegram на территории России в связи с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

17 апреля стало известно о миллионах заблокированных адресов Amazon и Google, сервисы которых Telegram использует для обхода блокировки. Известно также о перебоях в работе Viber, Одноклассников, сервисов Microsoft, VPN и прокси-сервисов и других.

Также сообщалось, что "в попытках заблокировать Telegram Роскомнадзор заблокировал сам себя".