В Молдове выпустили из-под домашнего ареста экс-президента Додона

18 ноября, 17:07
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Игорь Додон (Фото:Игорь Додон / Facebook)

Игорь Додон (Фото:Игорь Додон / Facebook)

Высшая судебная палата перевела из-под домашнего ареста под судебный контроль бывшего президента Молдовы Игоря Додона.

Об этом пишет NewsMaker.

Додон находился под домашним арестом с 26 мая 2022 года. Тогда у него прошли обыски в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, государственной измене и финансировании политической партии преступной организацией.

Видео дня

Под арест его отправили по так называемому делу о «кульке», которое получило такое название за видео, на котором Додон получает от олигарха Влада Плахотнюка черный пакет.

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По версии прокуроров Додон получил от Плахотнюка от 600 тысяч до миллиона долларов США. Деньги должны были пойти на расходы партии.

Накануне издание RISE Moldova опубликовало расследование про Додона. В нем говорится, что экс-президент после отстранения от власти перешел на «содержание» близких Кремлю олигархов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Коррупция Молдова Игорь Додон

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