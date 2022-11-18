В Молдове выпустили из-под домашнего ареста экс-президента Додона 18 ноября, 17:07 Игорь Додон (Фото:Игорь Додон / Facebook)

Высшая судебная палата перевела из-под домашнего ареста под судебный контроль бывшего президента Молдовы Игоря Додона.

Об этом пишет NewsMaker.

Додон находился под домашним арестом с 26 мая 2022 года. Тогда у него прошли обыски в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, государственной измене и финансировании политической партии преступной организацией.

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Под арест его отправили по так называемому делу о «кульке», которое получило такое название за видео, на котором Додон получает от олигарха Влада Плахотнюка черный пакет.

По версии прокуроров Додон получил от Плахотнюка от 600 тысяч до миллиона долларов США. Деньги должны были пойти на расходы партии.

Накануне издание RISE Moldova опубликовало расследование про Додона. В нем говорится, что экс-президент после отстранения от власти перешел на «содержание» близких Кремлю олигархов.