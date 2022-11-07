Экс-президент Молдовы Додон находится на зарплате у России — СМИ 7 ноября, 19:19 Игорь Додон (Фото:Игорь Додон / Facebook)

Бывший президент Молдовы Игорь Додон после отстранения от власти перешел на «содержание» близких Кремлю олигархов, говорится в расследовании RISE Moldova.

Журналисты пишут, что у Додона теперь есть собственная неправительственная организация — Молдовско-российский деловой союз, — где он утвердил себе зарплату, которая в десять раз превышает его президентский оклад.

Видео дня

Общий годовой оклад экс-президента Молдовы на 2022 год запланирован на сумму 1,6 млн леев. Вместе с премией он ежемесячно получает 202 000 леев в месяц (более 10 000 евро).

Деньги на зарплату Додону идут из России, говорится в расследовании.

Так, журналисты RISE Moldova совместно с российским центром Досье обнаружили шесть банковских платежей из РФ на счет организации Додона почти на 5 млн леев (около $264 000).

Почти каждый транш сопровождается антизападными или пророссийскими заявлениями экс-президента Молдовы и его соратников.

Деньги поступают от российской организации Деловая Россия, которую финансирует гражданин России Игорь Чайка — сын бывшего генпрокурора и бизнес-партнер Додона.

Согласно выводам американских властей, Кремль и связанные с ним молдавские политики используют «компании Чайки как прикрытие для перекачки денег сотрудничающим с ним политическим партиям Молдовы», а «некоторые из этих незаконных средств кампании были предназначены для взяток и мошенничества на выборах [в Молдове]».