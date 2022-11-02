В МИД Ирана заявили, что не планируют нападать на Саудовскую Аравию

2 ноября, 21:12
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Флаг Ирана (Фото:Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Флаг Ирана (Фото:Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

В среду, 2 ноября, в Иране назвали информацию СМИ о готовящемся нападении на Саудовскую Аравию «недостоверной».

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани, сообщает Reuters.

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«Он не назвал конкретно Wall Street Journal, но сказал, что в западных СМИ появились сообщения об иранской угрозе Саудовской Аравии, которые являются «безосновательными обвинениями», — говорится в публикации.

Видео дня

Ранее Wall Street Journal сообщали, что Саудовская Аравия поделилась с Соединенными Штатами Америки разведанными, в которых указывалось, что Иран планирует нападение на их страну и Ирак.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Иран Военная агрессия Саудовская Аравия

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