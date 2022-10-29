«Используем все инструменты». США готовы на все, чтобы остановить злонамеренную деятельность Ирана — Госдеп 29 октября, 12:12 Нед Прайс (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

США готовы использовать все средства, чтобы противодействовать злонамеренной деятельности Ирана, в частности, поставкам дронов России, которые она использует в войне против Украины. Они могут выходить за пределы санкций и экономического давления.



Об этом во время брифинга заявил спикер Госдепа Нед Прайс.

Он напомнил, что иранские дроны уже использовались в боевых действиях в Ираке, Сирии, а теперь их поставляют в Москву для атак на украинскую инфраструктуру и мирных жителей.



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«Мы сосредоточены на угрозе, которую представляет иранская технология БПЛА[…] Мы планируем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты. Вы знаете, что всего пару недель назад мы ввели еще один пакет санкций против тех, кто несет ответственность за распространение некоторых из них, этих технологий», — сказал Прайс.

Спикер Госдепа подчеркнул: США не будут анонсировать свои конкретные действия, но готовы на все, чтобы остановить эту деятельность Тегерана, а также его поддержку террористических организаций и марионеток, его программы баллистических ракет и ядерную программу.

«Мы не собираемся ничего убирать со стола. И в конечном итоге планируем сделать все возможное, чтобы устранить угрозу, которую представляют эти злонамеренные действия», — добавил Прайс.

В МИД Ирана продолжают утверждать, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России, которая использует их для террора мирных жителей и уничтожения энергетической инфраструктуры Украины. Там также заявили о готовности к переговорам с Украиной, чтобы «опровергнуть обвинения».



Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у США есть доказательства присутствия иранских инструкторов в оккупированном Крыму. По данным Вашингтона, они контролируют атаки беспилотников РФ по инфраструктуре Украины и гражданскому населению.

Газета The New York Times сообщала, что инструкторы из Корпуса стражей исламской революции прибыли в оккупированный Крым для помощи российским операторам беспилотников.



Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.



После первых сбитых иранских дронов Украина не продолжила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.



Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщала, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.