Иран поднял «флаг мести». Последний раз такое было перед ударом по базам США после убийства Сулеймани — видео

2 ноября, 12:26
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По данным СМИ, Иран может готовить атаку на Саудовскую Аравию (Фото:OSINTdefender)

По данным СМИ, Иран может готовить атаку на Саудовскую Аравию (Фото:OSINTdefender)

Иранские власти подняли красный «флаг мести» над мечетью Джамкаран в Куме и мавзолеем Шах-Черах в Ширазе.

Последний раз такое было перед ударом по американским базам в Ираке после ликвидации США командующего спецподразделения Аль-Кудс корпуса стражей исламской революции генерал-лейтенанта Касема Сулеймани в январе 2020 году.

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С чем связано появление красного флага над иранскими святынями на этот раз пока не ясно, однако, как считается, это может быть предвестником каких-то военных шагов со стороны Тегерана.

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О соответствующих приготовлениях ранее сообщило издание The Wall Street Journal.

По его данным, разведка Саудовской Аравии узнали о том, что Иран готовит на нее атаку.

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В ответ на это США заявили, что готовы встать на защиту своего партнера.

«Мы обеспокоены картиной угроз и поддерживаем постоянный контакт по военным и разведывательным каналам с саудовцами», — отметили в Совет национальной безопасности Белого дома.

Поводом для атаки может быть освещение массовых антиправительственных протестов в Иране спутниковыми новостными каналами Саудовской Аравии.

«Это наше последнее предупреждение, потому что вы вмешиваетесь в наши внутренние дела через эти СМИ», — пригрозил ранее командующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами.

Помимо возможного конфликта с Саудовской Аравией, Иран ранее ввязался также и в войну России против Украины.

Известно, что Тегеран активно поставляет Москве дроны-камикадзе, а также планирует отправить в РФ 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

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В свою очередь в Госдепе заверили, что будут использовать все инструменты, чтобы помешать передаче кремлевскому режиму иранского оружия.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Иран Саудовская Аравия Касем Сулеймани

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