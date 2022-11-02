Иран поднял «флаг мести». Последний раз такое было перед ударом по базам США после убийства Сулеймани — видео
По данным СМИ, Иран может готовить атаку на Саудовскую Аравию (Фото:OSINTdefender)
Иранские власти подняли красный «флаг мести» над мечетью Джамкаран в Куме и мавзолеем Шах-Черах в Ширазе.
Последний раз такое было перед ударом по американским базам в Ираке после ликвидации США командующего спецподразделения Аль-Кудс корпуса стражей исламской революции генерал-лейтенанта Касема Сулеймани в январе 2020 году.
С чем связано появление красного флага над иранскими святынями на этот раз пока не ясно, однако, как считается, это может быть предвестником каких-то военных шагов со стороны Тегерана.
О соответствующих приготовлениях ранее сообщило издание The Wall Street Journal.
По его данным, разведка Саудовской Аравии узнали о том, что Иран готовит на нее атаку.
В ответ на это США заявили, что готовы встать на защиту своего партнера.
«Мы обеспокоены картиной угроз и поддерживаем постоянный контакт по военным и разведывательным каналам с саудовцами», — отметили в Совет национальной безопасности Белого дома.
Поводом для атаки может быть освещение массовых антиправительственных протестов в Иране спутниковыми новостными каналами Саудовской Аравии.
«Это наше последнее предупреждение, потому что вы вмешиваетесь в наши внутренние дела через эти СМИ», — пригрозил ранее командующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами.
Помимо возможного конфликта с Саудовской Аравией, Иран ранее ввязался также и в войну России против Украины.
Известно, что Тегеран активно поставляет Москве дроны-камикадзе, а также планирует отправить в РФ 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».
В свою очередь в Госдепе заверили, что будут использовать все инструменты, чтобы помешать передаче кремлевскому режиму иранского оружия.