В Норвегии стартуют крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО

На территории Норвегии 25 октября стартуют военные учения НАТО Trident Juncture 2018, которые стали крупнейшими после окончания холодной войны.
Маневры будут продлятся до 7 ноября, сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.
В масштабных учениях примут участие сухопутные войска, ВВС и ВМС всех 29 стран-членов НАТО, а также Швеции и Финляндии.
Всего к учениям подключат около 50 тысяч военнослужащих, 65 кораблей, 250 военных самолетов, а также около 10 тысяч единиц техники.
Впервые ежегодные учения НАТО Trident Juncture проводились в ноябре 2014 года.
Ранее сообщалось, что Украина примет участие в учениях Trident Juncture как страна-партнер НАТО.
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