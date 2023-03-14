Литовцы закупили 16 радаров для Украины, ВСУ уже проходят обучение
Обучение украинских военнослужащих (Фото:Lietuvos kariuomenė / Facebook)
Со вчерашнего дня, 13 марта, украинские военные учатся пользоваться радарами, которые приобрели в Литве во время акции по сбору средств.
Об этом говорится сообщает пресс-служба Вооруженных сил Литвы.
В ведомстве уточнили, что обучение продлится четыре дня.
«Тренинг продлится четыре дня — два дня теории и два дня практики в реальных условиях (мониторинг воздушного пространства Литвы). Быстрое обучение персонала — одно из преимуществ этого оборудования», — говорится в сообщении.
После учения украинские бойцы вернутся домой, где радары будут использовать для предупреждения жителей и сохранения критической инфраструктуры.
Один из организаторов акции сбора средств Йонас Охманас сообщил изданию 15min, что всего будет закуплено 16 радаров.
«По срокам говорить сложно, но все радары должны быть изготовлены в течение нескольких месяцев. Первые отправим в Украину уже в ближайшее время. Если бы такая закупка происходила силами государства, то она реализовывалась бы дольше. Важно подчеркнуть, что раньше Израиль никому не продавал такие технологии, а мы смогли об этом договориться через саму Литву», — рассказал Охманас.
Также Вооруженные Силы Литвы обучают украинских военнослужащих ремонтировать военную технику, в том числе, в полевых условиях.