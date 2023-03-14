Военные Литвы научили украинских бойцов ремонтировать БТР в полевых условиях

14 марта, 12:55
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Литва поддерживает украинскую армию с начала полномасштабного вторжения РФ (Фото:Минобороны Украины/Telegram)

Литва поддерживает украинскую армию с начала полномасштабного вторжения РФ (Фото:Минобороны Украины/Telegram)

Вооруженные Силы Литвы обучают украинских военнослужащих ремонтировать военную технику, в том числе, в полевых условиях.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Украины, в Литве проводят и организуют курсы для механиков по ремонту и обслуживанию бронетранспортеров M113.

Военнослужащие Вооруженных сил Литовской Республики обучают теории, знакомят с конструкцией брони, механическими узлами, ремонтом шасси и двигателя как в мастерской, так и в полевых условиях.

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С начала полномасштабного вторжения Литва оказала Украине военную поддержку почти на 409 миллионов долларов евро. Также в этом году планируется обучить 1600 военнослужащих и подготовить курсы по разминированию в Литве совместно со странами Северной Европы.

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Министр добавил, что Литва готовится к саммиту НАТО, который состоится летом в Вильнюсе, где среди других важных вопросов будет достигнуто соглашение относительно перспективы членства Украины в Альянсе.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Запада пересечь «красные линии» в вопросах поставки военной помощи для Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Литва Военная помощь Война России против Украины

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