Россия сможет вести войну против Украины с такой интенсивностью еще два года — разведка Литвы 9 марта, 17:02 Элегиус Паулавичюс (Фото:Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija/Facebook)

Руководитель разведки Литвы Элегиус Паулавичюс заявил, что у России хватит ресурсов для ведения войны против Украины «с нынешней интенсивностью» еще на два года.

Об этом сообщает SkyNews.

По словам литовского разведчика, осуществление его прогноза будет также зависеть от поддержки российских военных со стороны Иран и Северной Кореи.

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«Но если вы посмотрите на то, что у России есть сегодня — стратегический резерв, техника, боеприпасы, вооружение — она может вести ее с нынешней интенсивностью в течение двух лет», — сказал Паулавичюс.

Ранее в разведке США заявил, что после значительных неудач и больших потерь на фронте Россия не сможет оккупировать гораздо больше украинских территорий в 2023 году, а российский диктатор Владимир Путин "скорее всего рассчитывает, что время работает в его пользу".

Глава Генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак в интервью NV также говорил, что у России есть деньги и другие ресурсы еще на два года войны.



Главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров считает, что война может продолжаться еще не менее года. В то же время, руководитель ГУР Кирилл Буданов 23 февраля заявил, что мы приближаемся к концу войны, и Россия будет вынуждена вывести свои войска из Украины.