В Лиссабоне сошел с рельс трамвай: не менее 28 пострадавших
Сегодня, 01:29
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Вечером в пятницу, 14 декабря, в столице Португалии Лиссабоне получили травмы не менее 28 человек после того как трамвай сошел с рельс.
Трамвай перевернулся после неудачного торможения, передает Publico.
Сообщается, что свидетели происшествия помогли нескольким пассажирам выбраться из трамвая.
В то же время, информации о серьезных травмах не поступало.
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