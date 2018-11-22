В Запорожье трамвай протаранил маршрутку, есть пострадавшие

Вечером в среду, 21 ноября, в Запорожье трамвай врезался в маршрутное такси с пассажирами, по предварительным данным пострадали пять человек, передает Интерфакс-Украина.
"На перекрестке ул. Героев 55-й бригады и пр.Моторостроителей трамвай протаранил пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Нацполиции в Запорожской области подтвердили, что по предварительным данным, в ДТП пострадали пять человек. Все они были госпитализированы. О степени тяжести травм пострадавших не сообщается.
Как отмечается, от удара по проезжей части разлилось топливо из автобуса. Спасатели ГСЧС оперативно его ликвидировали.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Видео с места столкновения было опубликовано на местном Instagram-канале its_zp.
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