08 ноября 2018, четверг

В Киеве трамвай столкнулся с мусоровозом Mercedes

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В результате ДТП никто не пострадал

В результате ДТП никто не пострадал

В четверг утром, 8 ноября, в Киеве произошло ДТП с участием трамвая и мусоровоза.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный в Facebook, опубликовав фото с места аварии.

"На Оболони столкнулись трамвай и автомобиль коммунальной службы по вывозу мусора Mercedes. Очень спешил вывезти мусор и не увидел трамвай", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате происшествия никто из людей не пострадал.

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