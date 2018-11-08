В Киеве трамвай столкнулся с мусоровозом Mercedes

В результате ДТП никто не пострадал

В четверг утром, 8 ноября, в Киеве произошло ДТП с участием трамвая и мусоровоза.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный в Facebook, опубликовав фото с места аварии.

"На Оболони столкнулись трамвай и автомобиль коммунальной службы по вывозу мусора Mercedes. Очень спешил вывезти мусор и не увидел трамвай", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате происшествия никто из людей не пострадал.