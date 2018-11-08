В Киеве трамвай столкнулся с мусоровозом Mercedes

В четверг утром, 8 ноября, в Киеве произошло ДТП с участием трамвая и мусоровоза.
Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный в Facebook, опубликовав фото с места аварии.
"На Оболони столкнулись трамвай и автомобиль коммунальной службы по вывозу мусора Mercedes. Очень спешил вывезти мусор и не увидел трамвай", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате происшествия никто из людей не пострадал.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования