В Кишиневе суд окончательно отменил результаты выборов мэра

Апелляционная палата (АП) Молдовы сохранила в силе решение суда первой инстанции о отмене результатов выборов мэра, на которых победу одержал представитель проевропейской партии Платформа Достоинство и правда Андрей Нэстасе.

Об этом сообщает NewsMaker.

Апелляционная палата посчитала достаточными аргументы суда сектора Центр, который отменил победу Нэстасе из-за правила об агитации в день голосования. В заключении суда указывается, что Нэстасе вел life-трансляцию в соцсетях в день выборов.

Суд также принял во внимание, что аналогичное нарушение допустил и кандидат социалистов Ион Чебан.

Об отмене результатов выборов в АП обратилась Людмила Передери. Адвокат кандидата-победителя просил отвода судей АП из-за того, что судьи приняли к рассмотрению заявления физических лиц, которые не принимали участия в заседании суда первой инстанции. Однако АП отклонила это ходатайство.

Ночью 19 июня суд сектора Центр признал результаты выборов мэра Кишинева недействительными. Решение принимали за закрытыми дверями. Заседание длилось более пяти часов.

20 июня свыше тысячи человек вышли на акцию протеста в центре Кишинева из-за решения суда, который признал недействительными результаты местных выборов в столице Молдовы.