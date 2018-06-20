20 июня 2018, среда

В Кишиневе люди вышли на митинг из-за результатов выборов, которые отменил суд

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В акции протеста принимают участие свыше тысячи человек
Nicolae Apostu via Facebook

В акции протеста принимают участие свыше тысячи человек

Свыше тысячи человек вышли на акцию протеста в центре Кишинева из-за решения суда, который признал недействительными результаты местных выборов в столице Молдовы.

Об этом сообщает NewsMaker.

Днем ранее суд посчитал недействительной победу оппозиционного кандидата от проевропейской партии Платформа Достоинство и правда Андрея Нэстасе. 
Сам Нэстасэ и лидер партии Действие и солидарность Майя Санду призвали сторонников пойти к офису Демпартии.

Нэстасе назвал решение центрального суда политическим заказом. По его словам, кандидат социалистов Ион Чебан и президент Игорь Додон (также социалист) "бесстыдно врут, манипулируют и играют в спектакле" лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

"225.593 – количество людей, которые не имеют значения", - написал в Facebook присутствующий на митинге журналист Николае Апосту.

Ранее в Кишиневе полиция помешала православным активистам сорвать ЛГБТ-марш, применив слезоточивый газ. 

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